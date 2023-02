Guterres: "Taktischer Einsatz von Atomwaffen absolut inakzeptabel"

Der US-Energiekonzern Exxon hat vor potenziellen Risiken für seine Ölgeschäfte in Kasachstan gewarnt. Exxon "könnte einen Verlust an Cashflows von unbestimmter Dauer aus seinen Operationen in Kasachstan erleiden", teilte das Unternehmen in einem Wertpapierbericht am Mittwoch mit. Der US-Ölriese gab an, dass seine Beteiligung an den kasachischen Ölfeldern im vergangenen Jahr 246.000 Barrel Öl und Gas pro Tag produzierte.

Dieses Öl lieferte einen Gewinn nach Steuern von etwa 2,5 Milliarden Dollar, heißt es in den Unterlagen. Die Bedrohung der kasachischen Ölexporte steht im Mittelpunkt, seit Moskau diese Woche vor einem Jahr in die Ukraine einmarschiert ist. Exxon und Chevron sind Hauptanteilseigner an der Ölproduktion des zentralasiatischen Landes und der dazugehörigen Exportpipeline.