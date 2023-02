Selenskij verurteilt russischen Angriff auf Cherson

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij hat den tödlichen russischen Artillerieüberfall auf die Stadt Cherson im Süden des Landes scharf verurteilt.

"Dieser russische Angriff hatte keinen militärischen Zweck", sagte er am Dienstag in seiner allabendlichen Videoansprache. "Genau wie Tausende ähnlicher russischer Angriffe, die eine echte Botschaft Russlands an die Welt sind."