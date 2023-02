Verschleppte ukrainische Kinder im SOS-Kinderdorf?

Die russische Armee entf√ľhrte ukrainische Kinder aus den besetzten Gebieten in der Ukraine und verschleppte sie nach Russland. Wie das ZDF-Magazin "frontal" berichtet, sollen sie dort in Pflegeheimen untergekommen ein, unter anderem in einem SOS-Kinderdorf in der N√§he von Moskau.

Die Hilfsorganisation mit Sitz in √Ėsterreich gab inzwischen zu, von mindestens 13 ukrainischen Kindern in ihren Einrichtungen zu wissen. Die Kinder w√ľrden aber von den russischen Beh√∂rden unter falschem Vorwand an SOS-Kinderdorf vermittelt, die Organisation stehe vor Ort extrem unter Druck und habe keine M√∂glichkeit, die Angaben der Regierung im Vorhinein zu √ľberpr√ľfen, hei√üt es.

In der heutigen Folge spricht Moderator Johannes Arends deshalb mit Jakob Kramar-Schmid, Sprecher der SOS-Kinderd√∂rfer in √Ėsterreich, zu den Vorw√ľrfen und den Bedingungen, unter denen seine Kollegen in Russland seit Kriegsbeginn arbeiten m√ľssen.