Lawrow: Verhandeln jeden Tag mit Kiew + Vorwurf von russischen Getreideraub

Österreich hat wegen der Russland-Sanktionen zwei Luxuswohnungen des Duma-Abgeordneten Andrej Gorochow in Wien und Kärnten eingefroren. Wie das Nachrichtenmagazin profil im Voraus mitteilte, besitzt der Unternehmer ein Nobeldomizil am Wiener Stadtrand und ein Penthouse am Wörthersee. Als Abgeordneter der Putin-Partei "Einiges Russland" stehe er nun unter Sanktionen. Es handle sich um eine gemeinsame Recherche von profil und ORF.

Die Medien berufen sich unter anderem auf parlamentarische Anfragen der NEOS-Abgeordneten Stephanie Krisper. Gorochow ist demnach einer von 351 Abgeordneten, die am 15. Februar dafür stimmten, dass Putin die Unabhängigkeit der selbsternannten Republiken Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkennt. Gorochows Name findet sich laut dem Bericht auf einer Liste russischer Persönlichkeiten mit Beziehungen nach Österreich, die von der russischen Antikorruptions-Organisation FBK erstellt wurde. Die FBK war einst vom - mittlerweile inhaftierten - Oppositionellen Alexej Nawalny gegründet worden. Auf der Liste landete Gorochow laut profil offenbar, weil er im Zuge seines Amtsantritts als Abgeordneter Immobilienbesitz in Österreich offengelegt hatte.

In Österreich sei Gorochow bereits 1993 im Firmenbuch als Geschäftsführer und Gesellschafter einer Handelsfirma aufgetaucht. Später sei er in eine Reihe von Unternehmen involviert gewesen, heißt es in dem Artikel weiter. Mittlerweile habe er selbst keine dokumentierte Firmenfunktion in Österreich mehr inne. Söhne von ihm seien jedoch bei diversen Firmen aktiv. Diese Unternehmen seien bisher nicht erkennbar von den Sanktionen betroffen. Eingefroren wurde jedoch sein Immobilienbesitz, eine Wohnung in Wien-Döbling sowie ein Appartement in Maria Wörth am Kärntner Wörthersee. Eine Anfrage der Medien dazu habe Gorochow unbeantwortet gelassen.