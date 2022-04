Russische Gaslieferungen nach Polen gestoppt, Bulgarien folgt

Auch Bulgarien wird der Hahn zugedreht

Zudem wird der russische Staatskonzern Gazprom ab Mittwoch auch alle Gaslieferungen nach Bulgarien stoppen. Darüber sei das Gasunternehmen Bulgargas am Dienstag darüber informiert worden, so das Wirtschaftsministerium in Sofia.

Nach der Einführung der westlichen Sanktionen wegen des Ukraine-Krieges hatte Russland die EU-Mitgliedstaaten aufgefordert, ihre Gas-Rechnungen in Rubel zu bezahlen. Westliche Staaten wiesen die Forderung zurück und pochten auf die Einhaltung der Verträge mit Russland, die Zahlungen für die russischen Gaslieferungen ausschließlich in Euro oder Dollar vorsehen.

Seit Wochen weniger Gas

Ein Wiener Gasexperte erklärte am Dienstagabend der APA, dass über die Jamal-Gaspipeline, die Polen mit russischem Gas versorgt, bereits in den letzten Wochen und Monaten immer wieder weniger Erdgas angekommen sei. "Die Jamal war immer wieder einmal unterbrochen oder auf Null gesetzt, weil weniger Gas nominiert wurde", also von Kunden weniger für den Transport angemeldet worden ist. Für Österreichs Gasversorgung habe die Jamal keine vorrangige Bedeutung, weil unser Land nicht über Polen versorgt werde, so der Experte.

Neos-Kritik an Gewessler

"Russland hat also laut Medienberichten die Gaslieferungen nach Polen gestoppt. Und was passiert, wenn Österreich als nächstes dran ist, was passiert, wenn Putin morgen uns den Gashahn abdreht?“, fragt NEOS-Energiesprecherin Karin Doppelbauer in Richtung Klima- und Energieministerin Leonore Gewessler. "Was ist dann der Plan für Österreich? Hat die Ministerin alle erforderlichen Daten, wer die größten Verbraucher sind? Gibt es einen Plan hinsichtlich Substituierbarkeit? Arbeitet sie mit Hochdruck an Alternativen zur russischen Gasversorgung? Das Energielenkungsgesetz, auf das sich Gewessler gerne beruft, ist jedenfalls kein Plan B, auf den die Menschen vertrauen können. Zwei Monate nach Beginn der Ukrainekriegs bleibt die Bundesregierung immer noch jede Antwort und einen ordentlichen Plan schuldig."