Papierindustrie zittert um Gas und warnt vor Produktionsausfällen

Die Branche sei mit einer Verfünffachung der Gaspreise konfrontiert - das sei, wie wenn Benzin an der Tankstelle plötzlich 7 oder 8 Euro kosten würde, verglich Oberhumer. Er räumte ein, dass er vor einem Jahr wohl gesagt hätte, dass die Branche mit einem solchen Gaspreis nicht wirtschaften könne - "und jetzt leben wir in dieser Situation" und die Produktion läuft weiter. Solange alle Vorprodukte lieferbar sind, werde auch weiter produziert. Ein Teil der Kostensteigerungen sei weitergegeben worden, ein Teil nicht. Welche Preisanstiege die Branche noch an Kunden verrechnen muss sei nicht absehbar, so Maier. Weder könne man die Preise, noch die Lieferbarkeit von Vorprodukten vorhersehen.

Vorrat fast verbraucht

Auch auf Vorrat Gas einspeichern ist bei den Mengen, die die Branche braucht, nicht so einfach. Im Vorjahr waren es 680 Mio. Kubikmeter. Außerdem zögert die Industrie, Gas auf eigene Kosten zu lagern, solange das Energielenkungsgesetz vorschreibt, dass der Staat im Notfall auf das ganze in Österreich lagernde Gas zugreifen und es nach Dringlichkeit verteilen muss. Das allermindeste wäre, dass der Industrie in so einem Fall alle Kosten - vom Ankauf bis zur Lagerung - ersetzt werden. Dann hätte man immerhin keinen Schaden - aber auch kein Gas, so Oberhumer.

Mehr Umsatz 2021

Die Branche hat im Jahr 2021 5,1 Mio. Tonnen Papier (+ 7,3 Prozent) und 2,0 Mio. Tonnen Zellstoff (-0,9 Prozent) produziert und damit 4,1 Mrd. Euro Umsatz erwirtschaftet. Das bedeute zwar ein Umsatzplus von 15,2 Prozent, da seien aber Preissteigerungen wirksam, so Maier. Das grafische Papier legte um 14 Prozent auf 2,2 Mio. Tonnen zu, das Verpackungspapier um 2,1 Prozent auf 2,5 Mio. Tonnen und das Spezialpapier um 6,7 Prozent auf 325.000 Tonnen.

Verarbeitet werden 8,3 Mio. Festmeter Holz, zu drei Vierteln aus Österreich. 100 Prozent stammten aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Dazu kommen 2,5 Mio. Tonnen Altpapier, wobei in Österreich nur 1,1 Mio. Tonnen gesammelt werden, der Rest wird importiert. Obwohl Holz ein erneuerbarer Rohstoff sei und die Nachfrage steige, nehme das verfügbare Holz ab, weil es häufiger Schadholzereignisse gibt und der bewirtschaftete Wald abnimmt.