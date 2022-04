Papierfabrikant Heinzel: „Würden bei Gas-Stopp binnen Tagen stehen“

Welche Konsequenzen hätte ein Stillstand?

Da hängt mehr dran als man glaubt. Wir sind insofern systemrelevant, weil etwa das Zellstoffwerk Pöls auch ein großer Fernwärme-Lieferant ist. Wir versorgen 11.000 Haushalte, mehrere Industriebetriebe und eine Bundesheerkaserne mit Wärme. Die wären dann auch betroffen. In Laakirchen klären wir über unsere Kläranlage das gesamte Abwasser der Gemeinde mit. Steht die Fabrik, steht auch die Kläranlage. Ein voller Gas-Stopp wäre also relativ dramatisch.



Gibt’s einen Notfallplan?

Es gibt Szenarien, auf unterschiedliche Ölsorten umzusteigen. Wir haben uns ausgerechnet, wie viel Öl da in der Stunde angeliefert werden müsste. Das ist ein unrealistisches Szenario.