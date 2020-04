Klopapier top, Kataloge flop: Die Sorgen der heimischen Papierindustrie

Auch Österreichs Papierindustrie macht die Coronakrise schwer zu schaffen. Der Absatz von grafischem Papier, das unter anderem für Zeitungen, Magazine, Kataloge, Plakate und Bücher verwendet wird, ist stark eingebrochen. Die Konjunktur sei zwar bereits zu Jahresbeginn schwach gewesen, mit Beginn von Covid19 habe es in manchen Segmenten aber noch viel stärkere Rückgänge gegeben, heißt es aus der Vereinigung der Österreichischen Papierindustrie Austropapier.

Zeitungspapier gefragt

Einige Papierprodukte seien stärker nachgefragt, andere weniger. Zeitungspapier verkaufe sich gut, schlecht laufe es allerdings bei Katalogpapieren. Der Bereich grafisches Papier ist ein wesentlicher für die Papierindustrie. Erst im vergangenen Jahr konnte ihn der Bereich Verpackungspapier erstmals beim Volumen überholen, berichtet Christian Skilich, Präsident von Austropapier.

Laut Austropapier-Energiesprecher Max Oberhumer mussten mancherorts sogar bereits Maschinen abgestellt werden und Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt werden. „Wir müssen uns die Auswirkungen in den nächsten Wochen anschauen“, so Oberhumer. Er rechne damit, dass durch die Wiederbelebung der Wirtschaft auch der Bereich grafisches Papier wieder anspringe.

Kampf ums Holz

Ebenfalls Sorgen macht die Holzversorgung, wie Kurt Maier, Vizepräsident von Austropapier, erzählt. Neun Millionen Festmeter verarbeite die Branche jährlich, noch sei man mit Holz gut versorgt. Doch die Coronakrise treffe auch die Sägeindustrie, die ihren Ausstoß reduzieren musste. „Die Versorgung ist für die kommenden Monate nicht sichergestellt“, so Mayer. Die Papierindustrie kämpft gegen Konkurrenten wie den Holzbau und die Bauwirtschaft um den Rohstoff. Wichtig sei daher, dass der Warenverkehr frei gehalten werde und der für die Branche so wichtige Import und Export weiter funktioniere.