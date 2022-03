Steirische Papierfabrik drosselt Produktion wegen Gaspreis

Die Papierfabrik Norske Skog im obersteirischen Bruck an der Mur drosselt ihre Produktion offenbar wegen der hohen Gaspreise. Der Betrieb sei derzeit nicht leistbar, hie├č es in einer Aussendung, deshalb werde ein vor├╝bergehender Stillstand eingeleitet. Wie lange dieser dauern sollte, wurde nicht gesagt, es k├Ânnte rund ein Monat sein: Man setze Hoffnungen in die neue sparsame Kesselanlage, die mit April in Betrieb gehen solle. Im Werk sind rund 400 Menschen besch├Ąftigt.