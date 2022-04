Warum Polens Schießstände neuerdings ausgebucht sind

Laden, entsichern, zielen. „Zum Spaß sind wir hier, aber auch wegen der Situation in der Ukraine“, meinen beide. „Nach der Invasion war es hier für einen Monat ausgebucht. Jetzt ist es etwas entspannter. Aber es ist klar, die Menschen haben Angst“, so ein weiterer Schießlehrer.

„Instruktor“ Zbiora war bei einer Spezialeinheit der Polizei, er trägt eine Pistole am Holster, einer der wenigen in Polen, die eine Waffe zur Selbstverteidigung führen dürfen. Denn an der Weichsel sind die Bedingungen ähnlich streng wie für den Waffenpass in Österreich.