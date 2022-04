Ukrainische Fahrzeuge brauchen ab 1. Juni Parkpickerl in Wien

In den vergangenen Monaten war es Flüchtenden aus der Ukraine erlaubt, ihre Autos temporär auch ohne Parkschein in Wien abzustellen. Diese Übergangsregelung soll nun aber mit Ende Mai auslaufen. Ab 1. Juni brauchen auch Pkw mit ukrainischem Kennzeichen ein Parkpickerl, heißt es in einer Presseaussendung der Stadt.

Schon ab 9. Mai sollen nun alle vor dem Krieg Geflüchteten mit Hauptwohnsitz in Wien auf den jeweiligen Magistratischen Bezirksämtern einen entsprechenden Antrag stellen können. Entweder online oder persönlich am magistratischen Bezirksamt (mit Termin).

Fahrzeughalter werden informiert

Die Fahrzeughalter mit ukrainischen Kennzeichen werden ab nächster Woche mittels Information auf der Windschutzscheibe über die neuen Regelungen informiert.

Ein Jahr lang dürfen Fahrzeuge mit ukrainischem Kennzeichen gemäß Kraftfahrzeuggesetzt ohne Ummeldung in Österreich verkehren.

Gratis-Nutzung der Wiener Linien weiter möglich

Ebenfalls bis Ende Mai können geflüchtete Menschen aus der Ukraine alle Verkehrsmittel der Wiener Linien kostenlos und ohne Fahrschein nutzen. Als Nachweis bei einer Fahrscheinkontrolle reichen die Reisedokumente.