OSZE beugt sich Forderung Moskaus und beendet Beobachtungsmission

Die Rede war gleichzeitig davon, dass die Sicherheit von lokalen Mitarbeitern in der ganzen Ukraine weiterhin Priorität habe. Ohne konkrete Details zu nennen, erklärte Schmid zudem, dass über alle verfügbaren Kanäle weiter versucht werde, Haft, Drohungen und Desinformation in Bezug auf diese Mitarbeiter zu beenden. Zuletzt war bekannt worden, dass zumindest vier SMM-Mitarbeiter sich im Zusammenhang mit Spionagevorwürfen in den "Volksrepubliken" von Donezk und Luhansk in Gefangenschaft befinden. Nach APA-Informationen gab es auch Fälle von Druck auf SMM-Mitarbeiter in jenen anderen Teilen der Ukraine, die derzeit von russischen Truppen kontrolliert werden.

Das Außenministerium bedauerte auf Twitter zutiefst, die Weigerung Russlands, die Sonderbeobachtermission fortzusetzen. "Wir schätzen die wertvolle Arbeit ihrer Missionsmitglieder, unter sehr schwierigen Umständen den Dialog zu erleichtern, wo es vorher keinen gab." Die OSZE brauche eine starke Präsenz an Ort und Stelle in der Ukraine.