Ukraine: Russische Kräfte nahmen SMM-Mitarbeiter gefangen

Der Ständige Vertreter der Ukraine bei den internationalen Organisationen in Wien, Yevhenii Tsymbaliuk, meinte auf der Sondersitzung, dass Russland im Krieg gegen die Ukraine wie ein terroristischer Staat agiere, der Städte, kritische Infrastrukturen und Wohnviertel angreife, um die Ukrainer in ständige Gefahr zu bringen. Der Diplomat wies auch darauf hin, dass Russland in den vorübergehend besetzten Gebieten zu terroristischen Methoden greife, insbesondere in der Region Cherson, wo Moskau ein fiktives "Referendum" abhalten wolle, um die Besetzung der Region zu legitimieren.