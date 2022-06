Über 4.200 Neuinfektionen + Gesundheitsausgaben deutlich gestiegen

Die Null-Covid-Strategie der chinesischen Regierung birgt dem deutschen Wirtschaftsministerium zufolge trotz Lockdown-Lockerungen Risiken für die Wirtschaft in Deutschland. "Zwar gab es in Shanghai zuletzt weitreichende Lockerungen", heißt es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht. "Sollte es aber erneut zu Lockdowns solcher Größenordnungen in China kommen, dann wären verschärfte Lieferengpässe und eine weitere Verlangsamung des Welthandels nicht auszuschließen." Das dürfte auch in Deutschland zu spüren sein, schließlich ist China der mit Abstand wichtigste deutsche Handelspartner. "Trotz der Lockerungen in Shanghai von Ende Mai könnte es mit Verzögerung noch zu Engpässen in Deutschland kommen", warnte daher das Ministerium.

Im April sind die deutschen Importe aus China stark gestiegen: Die Einfuhren wuchsen um 52,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 16,7 Mrd. Euro, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Die Exporte nach China gingen dagegen leicht zurück, und zwar um 1,5 Prozent auf 8,3 Mrd. Euro. "Der deutsche Außenhandel hat sich im April 2022 noch weitgehend unbeeinflusst von den Coronalockdowns in der Volksrepublik China und den damit verbundenen Störungen im Frachtverkehr gezeigt", so das Fazit der Statistiker.