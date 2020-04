Samariterbund beklagt Bevorzugung des Roten Kreuzes, Trump wehrt sich gegen Kritik

In Concord hielten die Demonstranten Schilder mit der Aufschrift "Die Zahlen lügen" in die Höhe und riefen Parolen wie "Lebe frei oder stirb". Mehrere Kundgebungsteilnehmer waren bewaffnet und verhüllten ihr Gesicht.

Mit Rückendeckung von Präsident Donald Trump haben am Samstag hunderte Menschen in mehreren US-Städten gegen die wegen der Corona-Pandemie verhängten Ausgangsbeschränkungen protestiert. Rund 400 Demonstranten versammelten sich in Concord, der Hauptstadt des Bundesstaats New Hampshire. In Annapolis im Bundesstaat Maryland waren es etwa 200, im texanischen Austin mehr als 250.

Der spanische Regierungschef Pedro Sanchez will die drastischen Einschränkungen im Land um weitere 15 Tage bis zum 9. Mai verlängern. Er werde eine entsprechende Bitte an das Parlament richten. Der "Lockdown" besteht seit dem 14. März. Für Kinder sollten bestimmte Beschränkungen aber gelockert werden.

Die Beerdigung eines an Covid-19 gestorbenen Bürgermeisters hat in Italien für Aufsehen gesorgt. Bei der Feier in dem Ort Saviano bei Neapel waren Medien zufolge rund 200 Menschen anwesend, obwohl im ganzen Land strikte Ausgangssperren gelten und Menschenansammlungen verboten sind.

Bei Fußball-Meister Red Bull Salzburg rüstet man sich bereits für den Trainingsstart in Kleingruppen kommende Woche. Seit Freitag wird die sportliche Abteilung rund um Trainer Jesse Marsch auf die Covid-19 getestet. Knapp 60 Prozent der Testergebnisse wurden bereits ausgewertet, positiver Fall war keiner dabei. Das verlautete der Tabellenzweite der Bundesliga via Twitter.

Für Österreicher wird es zwar noch mehrere Monate nur eine eingeschränkte Reisefreiheit geben, aber deutsche Urlauber werden möglicherweise schon im Sommer wieder ins Land kommen können. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat in der "Presse am Sonntag" die Möglichkeit einer entsprechenden bilateralen Vereinbarung ins Spiel gebracht.

In Frankreich hat sich die Zahl der Corona-Toten in Krankenhäusern und Pflegeheimen sich binnen 24 Stunden um 642 Opfer auf 19.323 erhöht.

814 Personen in Tirol infiziert In Tirol waren mit Stand Samstagabend 814 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 2.526 Menschen konnten dagegen wieder für gesund erklärt werden. Die Zahl der Verstorbenen blieb im Vergleich zum Vortag unverändert bei 85.

Mit einem virtuellen Benefiz-Konzert wollen Weltstars wie die Rolling Stones, Elton John, Paul McCartney und Taylor Swift im Kampf gegen die Corona-Pandemie helfen und Geld für einen WHO-Fonds sammeln. Das Event "One World: Together at Home" wird heute ab 20.00 Uhr MESZ als mehrstündiger digitaler Livestream in sozialen Medien und bei Streaming-Anbietern zu sehen sein. In der Nacht auf Sonntag (ab 2.00 MESZ) folgt dann eine zweistündige globale TV-Show, ebenfalls im Netz und bei Fernsehsendern wie NBC und CBS im Programm. Mehr als 100 Größen aus Musik, Fernsehen und Sport nehmen teil.

Cuomo betonte, es seien deutlich mehr Tests notwendig, bevor an eine Öffnung der Wirtschaft in New York zu denken sei. Es gebe weiterhin Engpässe bei den Testverfahren.

Im besonders schwer betroffenen US-Bundesstaat New York hat sich die Lage in den Krankenhäusern etwas entspannt. Die Zahl der Covid-19-Patienten sei in den letzten drei Tagen kontinuierlich gesunken, sagte Gouverneur Andrew Cuomo heute. Insgesamt sind in dem Bundesstaat mit 19 Mio. Einwohnern mehr als 226.000 Menschen infiziert und mehr als 16.000 gestorben.

Corona-Zahlen in Afrika in einer Woche verdoppelt

Die WHO schlägt Alarm: Allein in der vergangenen Woche habe sich die Zahl der Infizierten auf dem afrikanischen Kontinent um 51 Prozent erhöht. Und die Dunkelziffer dürfte hoch sein:

Die Grenze zwischen den USA und Kanada für weitere 30 Tage weitgehend geschlossen bleiben. "Das ist eine wichtige Entscheidung und eine, die Menschen auf beiden Seiten der Grenze schützt", sagte der kanadische Premierminister Justin Trudeau am Samstag in Ottawa. Ziel sei weiterhin, jeden nicht notwendigen Reiseverkehr zwischen den beiden Ländern zu unterbinden und zugleich den Verkehr wichtiger Waren wie medizinische Ausrüstung und Nahrung zu gewährleisten.

04/18/2020, 4:17 PM | Stefan Hofer