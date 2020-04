WHO fordert: Zugang zu Alkohol während Lockdown einschränken

In den USA füllen die Menschen offenbar dennoch ihre alkoholischen Bestände auf: Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Nielsen stiegen die Alkoholverkäufe in US-amerikanischen Spirituosen- und Lebensmittelgeschäften in der Woche des 28. März gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 22 Prozent.

In Großbritannien hingegen verzichten derzeit Millionen Bürgerinnen und Bürger auf Bier, Wein und Co. In einer Umfrage für die gemeinnützige Organisation Alcohol Change UK gaben 35 Prozent der Bevölkerung an, derzeit weniger zu konsumieren.