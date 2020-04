Wifo: Corona-Krise bringt höchstes Beschäftigungsminus seit 1952/53

Tourismus-Bereich besonders betroffen

Die stärksten Beschäftigungsverluste im März gab es bei Hotellerie- und Gastronomiebetrieben mit einem Minus von 90.757 Beschäftigungsverhältnissen (-41,2 Prozent) gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Branche ist von der vorzeitigen Beendigung der Wintersaison und den behördlichen Schließung von Restaurants, Gaststätten sowie Beherbergungsbetrieben sowie den Ausgangsbeschränkungen und Einschränkungen der Reisefreiheit hart getroffen worden. Bei der Leiharbeit gab es ein Minus von 23,4 Prozent und am Bau von 10 Prozent.

Besonders stark fiel der Beschäftigungsrückgang in den tourismusgeprägten westlichen Bundesländern Tirol (- 38.992 bzw. -11,2 Prozent) und Salzburg (- 21.535 bzw. -8,2 Prozent) aus. Am niedrigsten war der Rückgang mit -17.887 Beschäftigungsverhältnissen bzw. -2,9 Prozent in Niederösterreich.