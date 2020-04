Arztpraxen dürfen wieder öffnen

"Ausgeglichen und stabil" - so stellt sich die Lage derzeit für Gesundheitsminister Rudi Anschober dar. Seit Dienstag befindet sich Österreich in Phase zwei. "Das ist die entscheidende Phase und die ist noch schwieriger und herausfordernder", sagte Anschober.

Nachdem bereits Baumärkte und kleinere Geschäfte aufsperren durften, hat am Donnerstag die Österreichische Ärztekammer die Öffnung von Ordinationen empfohlen, die in den vergangenen Wochen wegen der Maßnahmen zur Virus-Eindämmung nur in Notfällen aufgesucht werden durften. Unter bestimmten Voraussetzungen - wie etwa das Tragen einer Maske oder Einhaltung des Mindestabstandes - können Arztpraxen nach telefonischer Vorankündigung wieder besucht werden.