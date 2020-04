Erster Einkaufstag nach Shutdown: Warteschlangen und leere Geschäfte

Eine Stunde steht die 35-Jährige Rheta jetzt schon in der Schlange vor einem Textilgeschäft in Wien-Neubau. Heute, Dienstag, ist der erste Tag an dem kleine Geschäfte wieder öffnen dürfen. Mit Mund-Nasen-Schutz und Sicherheitsabstand plaudert sie mit einer älteren Dame hinter ihr in der Schlange, darüber wie sich das Leben in Isolation so anfühlt und vertreibt sich so die Wartezeit. "Ich nähe Masken für obdachlose Menschen. Ich habe zig fertige Masken zu Hause liegen, aber alle ohne Gummibänder. Nur deshalb bin ich hier und warte schon so lange", erzählt die junge Frau.