Experten bei Impfpflicht skeptisch + Blutgerinnsel nach Covid-Infektion gefährlich

An den steirischen Impfstraßen wurden in dieser Woche die stärksten Impfaktivitäten seit Beginn der Immunisierungen verzeichnet. Mehr als 65.000 Impfungen wurden an den Impfstraßen verabreicht. Hier habe sich im Wochenvergleich die Zahl der Impfungen mehr als verdoppelt, teilte die Kommunikation Land Steiermark am Sonntag mit. Landesweit wurden demnach in Impfstraßen, -bussen und Arztpraxen rund 115.000 Dosen verimpft. Insgesamt wurden in der Steiermark von Samstag der Vorwoche bis diesen Samstag gemeinsam mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten 115.423 Impfungen gesetzt. Davon handelte es sich bei mehr als 88.000 Stichen um Drittimpfungen, die Zahl der Erstimpfungen betrug 9.172 Erstimpfungen. Mit exakt 115.423 Impfungen war es die bisher stärkste Impfwoche seit Beginn der Impfaktion in der Steiermark, hieß es in der Mitteilung. Am Sonntag wurden an den steirischen Impfstraßen 5.703 Impfungen durchgeführt. Erfolgreich verlaufen sei auch das Kinderimpfen, das am Wochenende an den Impfstraßen in Graz, Premstätten, Liezen, Murau und Bruck an der Mur stattgefunden hat: Insgesamt wurden 2.212 Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren geimpft. Auch in der nächsten Woche werde wieder täglich das freie Impfen an so gut wie allen steirischen Impfstraßen angeboten.