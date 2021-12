Die Oberösterreicher müssen heute noch zu Hause bleiben, denn für sie endet der Lockdown erst am Donnerstag. Shopping-Reisen in andere Bundesländer sind streng untersagt, es werde an den Grenzen kontrolliert, warnte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) dazu vergangene Woche.

In Salzburg vor allem Einheimische

Ein Blick auf die Einkaufszentren in den Grenzgebieten zeigt: Seine Worte scheinen zu fruchten. So kaufen am Montag in der Shopping Arena Alpenstraße in Salzburg - etwa 30 Minuten von der oberösterreichischen Grenze entfernt - hauptsächlich Salzburger ein, wie Centermanager Stefan Strasser erzählt: "Nach Rückfragen bei den Shops und laut Garagensituation ist heute vor allem das Stammpublikum, Kunden aus Salzburg und dem Salzburger-Land, in der Shopping Arena."

Kontrolliert, von welchem Bundesland man komme, werde nicht. Das ist nicht gesetzlich vorgeschrieben und außerdem nicht möglich. "Es steht ja niemanden auf der Stirn geschrieben aus welchem Bundesland er kommt", sagt Strasser.

"Es ist eine normale Arbeitswoche. Ich gehe davon aus, dass die Oberösterreicher die paar Tage bis Freitag noch abwarten können und aus Gerechtigkeit dann im eigenen Bundesland einkaufen."

Gut besucht ist am Montag auch das Einkaufszentrum ELI in Liezen in der Steiermark. Nur zehn Minuten bräuchte man von der oberösterreichischen Grenze dorthin. Ob heute vermehrt oberösterreichische Kunden im Haus sind, sei laut Centermanagerin Maria Prims jedoch nur schwer zu sagen, denn eine automatische Kennzeichenerkennung gebe es in ihrem Parkhaus nicht. "Wenn einer aus dem Grenzgebiet kommt, wäre das aber nichts ungewöhnliches. Wir haben auch Grundversorger im Einkaufszentrum."

Oberösterreicher zum Obi nach NÖ

Ein Ehepaar mit einem Linzer Kennzeichen ist jedoch bereits zum Obi nach St. Valentin gefahren. "Was sollen wir tun. Eine Notlage. Uns ist im Bad ein Rohr gebrochen. Da können wir nicht bis zum Freitag warten. Sind nur 30 km bis hierher", erzählen sie. Das gebrochene Rohr haben die beiden im Plastiksackerl mit.