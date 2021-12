600 Menschen demonstrierten gegen Corona-Maßnahmen in St. Pölten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Etwa 600 Teilnehmer haben sich am Sonntagnachmittag zu einer "Demo für die Freiheit" in St. Pölten eingefunden, zu der auch die FPÖ aufgerufen hatte. Polizeisprecher Heinz Holub-Friedreich berichtete auf Anfrage von einer Festnahme und - wegen Nichteinhaltung der Covid-Bestimmungen - von 27 Anzeigen.

Start beim Klangturm

Die Demonstranten in St. Pölten hatten sich beim Klangturm im Regierungsviertel versammelt. In der Folge fand ein Marsch durch die Landeshauptstadt statt. Ihr Ende hatte die für 3.500 Personen angemeldete Kundgebung an ihrem Ausgangsort.

Die FPÖ sprach von 1.200 Menschen bei der Demonstration in der Landeshauptstadt, die "ein starkes Zeichen gegen den Corona-Wahnsinn und für Freiheit und Selbstbestimmung" gesetzt hätten. Landes- und Klubobmann Udo Landhauer bedankte sich laut einer Aussendung "bei Hunderten Familien mit ihren Kindern, bei Arbeitern, Unternehmern, Menschen aus dem Pflege- und Gesundheitsbereich und vielen mehr, die heute auf die Straße gegangen sind. Unsere Botschaft ist klar: Zusammenhalten statt Gesellschaft spalten!"