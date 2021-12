Rund 17.000 Teilnehmer bei Corona-Demonstration in Graz

In Graz haben sich am Sonntag wieder tausende Demonstranten in Bewegung gesetzt, um gegen die angekündigte Impfpflicht und die Coronavirus-Maßnahmen zu protestieren. Laut Schätzung der Polizei marschierten an die 17.000 Menschen am Nachmittag durch die steirische Landeshauptstadt. Gleich zu Beginn kam es zu einem Zwischenfall am Hauptbahnhof, bei dem ein Polizist verletzt wurde. Das Ende der Demonstration war für 18 Uhr vorgesehen.

Die Polizei hatte am Hauptbahnhof auf die geltende Maskenpflicht aufmerksam gemacht und entsprechende Kontrollen durchgeführt, berichtete Leo Josefus von der Landespolizeidirektion. Ein Pärchen habe sich der Kontrolle widersetzt, schließlich wurde ein Beamter mit einem mitgeführten Schild attackiert. Eine dritte hinzugekommene Person habe einen Beamten in den Rücken getreten. Es werde Anzeigen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und wegen schwerer Körperverletzung erstattet.

Kein Auftritt von Rektor Samonigg

Der Protestmarsch unter dem Motto "Keine Impfpflicht" ging vom Hauptbahnhof über die Annenstraße und den Grieskai über die Mur zum Andreas-Hofer-Platz, die Murgasse, Hauptplatz und Sporgasse bis zum Karmeliterplatz. Auf Transparenten, Tafeln oder Aufklebern war unter anderem "Hände weg von unseren Kindern", "unbestechlich" oder "Mein Körper ist nicht verhandelbar" zu lesen, Fahnen wurden geschwenkt, in Sprechchören wurde "Friede, Freiheit, Demokratie" skandiert. In unmittelbarer Nähe zur steirischen ÖVP-Zentrale sollte am späteren Nachmittag die Schlusskundgebung stattfinden.