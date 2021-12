Innenminister: "Danke an alle, die nicht zur Demo gegangen sind"

Weitere Demos

Für heute, Sonntag, sind österreichweit 33 Kundgebungen und Demonstrationen im Zusammenhang mit den Covid-Maßnahmen angemeldet worden. Größere mit bis zu 15.000 Teilnehmern sind in Graz angesagt, aber auch in Bregenz, St. Pölten, Linz und Steyr sollen welche stattfinden. "Die Versammlungen stellen für die Beamten eine erhebliche Belastung dar, wir setzen unsere Kräfte auch bundesländerübergreifend ein", sagt Schnake. So werden heute Beamte aus Wien, die steirischen Kollegen in Graz unterstützen.

In ganz Österreich gab es von Samstag auf Sonntag neun Festnahmen, davon sind drei gerichtlich strafbar, sechs Verwaltungsanzeigen, wobei vier wegen einer Identitätsfeststellung festgenommen wurden. Insgesamt gab es 845 Anzeigen in Österreich. "Meine dringende Bitte an die Demonstranten, lassen sie sich nicht von Hetzern, Zündeln oder Narren missbrauchen. Sie sollten eventuell nicht zur Demonstration gehen, sondern ein Gespräch mit dem Arzt ihres Vertrauens suchen", sagt der Minister.