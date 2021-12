Corona-Demonstrationen: Die Freiheit, die sie meinen

Die Freiheit des einen reicht also nur bis zur Freiheit des anderen. „In einer Pandemie bedeutet das, nicht das Leben des anderen zu gefährden. Wenn sich jemand nicht impfen lässt, riskiert er damit, dass er jemanden ansteckt, der dann erkrankt oder sogar stirbt“, bringt es Irmgard Griss, die ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofes, auf den Punkt (siehe Interview unten).

Die Freiheit, auf die nun manche pochen, schließt gewisse Spielregeln aus. Tomaschitz: „Ich mache, was ich will, ist ein Begriff aus der Privatsphäre. Ich kann fernsehen oder ein Buch lesen. Das ist aber viel zu vereinfachend für die momentane Situation.“ Persönliche Autonomie ist immer nur ein Teilaspekt von Freiheit. Denn wir leben in einer Gemeinschaft, und unser Verhalten hat Folgen für die anderen.

Freiheit bedeute aus rechtlicher Sicht, so Griss, „dass ich mein Leben so gestalten kann, wie ich es möchte. Und vor allem dass ich nicht ohne Grund eingesperrt werden darf. Das Bundesverfassungsgesetz zum Schutz der persönlichen Freiheit umfasst aber auch die Sicherheit. Ich kann also die Freiheit nicht so ausüben, dass die Sicherheit des anderen gefährdet ist. Eine schrankenlose Freiheit ist nirgendwo geschützt.“