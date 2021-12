Kickl spricht bei Corona-Demo am Heldenplatz

Samstagnachmittag versammelten sich abermals zahlreiche Menschen in der Wiener Innenstadt. Demonstriert wird gegen die Coronamaßnahmen und insbesondere gegen die geplante Impfpflicht. 24 Versammlungen - auch zu anderen Anliegen - wurden von der Polizei angemeldet. Die größte von diesen Demos organisierte die FPÖ am Heldenplatz. Laut ersten Schätzungen der Polizei befanden sich rund 20.000 Menschen am Heldenplatz. Die Demo fiel damit viel kleiner aus als erwartet. In der Vorwoche demonstrierten rund 40.000 Menschen.

Gegen 14 Uhr hielt auch FPÖ Chef Herbert Kickl seine Rede. Davor noch hielten etwa FPÖ-Nationalratsabgeordneter Gerald Hauser oder FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz Ansprachen gegen die Impfpflicht. "Wir sind Das Volk, Freiheit und Widerstand", lautete der Tenor. Auch der Kärntner Anti-Corona-Aktivist Martin Rutter kam zu Wort.

FPÖ-Chef Kickl kritisierte in seiner Rede die Regierung und bezeichnete diese als ein "Regime, welche jeden Tag narrischer" werde. Der Ruf nach einem Einsatz für die Freiheit werde demnach lauter. "Ich sehe Menschen, die ihre Freiheit lieben, die auch bereit sind auch etwas dafür zu riskieren, wenn es hart auf hart kommt", betonte er.

Es gehe darum die Freiheitsrechte zu verteidigen. "Unsere Form der Solidarität ist es, für die Freiheit zu kämpfen." Er richtete eine Botschaft auch an Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) aus. Sie sagte in einem Interview am Sonntag, dass Kickl wegen seinem Engagement bei der Corona-Demo "Blut an den Fingern hätte". "Auch eine Köstinger wird mich nicht aufhalten, ihr lasse ich ausrichten, sie hat nur Mist im Kopf", konterte der FPÖ-Chef.