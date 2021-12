Griss: „Freiheit bedeutet nicht, das Leben des anderen gefährden zu dürfen“

Sondern?

Dass ich mein Leben so gestalten kann, wie ich will. Und vor allem, dass ich nicht ohne Grund eingesperrt werden darf. Das Bundesverfassungsgesetz zum Schutz der persönlichen Freiheit umfasst aber auch Sicherheit. Ich kann also die Freiheit nicht so ausüben, dass die Sicherheit des anderen gefährdet ist. Schrankenlose Freiheit ist nirgendwo geschützt.

Bei den Demonstrationen kommt der Begriff Diktatur leichtfertig zum Einsatz. Wie ist es um die Freiheit der Österreicher bestellt?

Sie hat einen hohen Stellenwert. Es müssen strenge Vorschriften eingehalten werden, um etwa in die Bewegungsfreiheit einzugreifen. Der Gesundheitsminister kann einen Lockdown nicht alleine verfügen, er braucht die Zustimmung vom Hauptausschuss des Nationalrats. Also vom Parlament, das die Bürger vertritt. Solche Eingriffe können nicht aus Jux und Tollerei erfolgen.

Wie erklären Sie sich deren Anspruch auf uneingeschränkte Freiheit?

Es ist wohl eine Folge der Individualisierung. Der soziale Druck hat abgenommen, der Einzelne kann sein Leben gestalten, wie er möchte. Das ist ein großer Fortschritt. Daraus kann aber auch der Anspruch entstehen, überhaupt keine Einschränkungen mehr hinnehmen zu wollen. Und wer etwas vorschreibt, hat diktatorische Züge.