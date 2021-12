Warum der Vergleich der Impfgegner mit 1938 absurd ist

"Ich bin überzeugt, dass Menschen die solche Vergleich machen, schlicht nicht bekannt ist, was in der Judenverfolgung des Nationalsozialismus passiert ist, oder was ein Herr Mengele in Auschwitz gemacht hat! Sollte es ihnen aber bekannt sein, ist das rechtlich problematisch. Wenn Minister Mückstein oder Ex-Kanzler Schallenberg auf Demonstrationen mit Mengele verglichen werden, ist das meines Erachtens, lupenreine üble Nachrede. Es ist unerhört! Mengele war eine Rassist und Sadist. Er hat die Rassenhygiene voll mitgetragen. Er hat Menschen in Auschwitz als ,seine Meerschweinchen bezeichnet, an denen er Versuche unternimmt' – Operationen ohne Narkose, tödliche Spritzen. Er war persönlich an der Selektion beteiligt. Das ist ein Massenmörder."