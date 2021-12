4.170 Neuinfektionen in Österreich

Nach Problemen bei den täglichen Corona-Zahlen am gestrigen Sonntag ohne Neuinfektionszahlen aus Wien und Steiermark gibt es am Montag 4.170 Neuinfektionen. Darin enthalten sind allerdings auch die Zahlen vom gestrigen Sonntag.

Auf der Webseite des Sozialministeriums gibt es dazu folgende Information:

EMS Zahlen: Aufgrund verzögerter Meldung am 12.12.2021 werden die EMS Zahlen am 13.12.2021 höher ausfallen. Bundesländermeldungen: In der Steiermark liegen am 12.12.2021 keine tagesaktuellen Daten vor bzw. fehlen diese zur Gänze. Für Wien liegen am 12.12.2021 keine tagesaktuellen Daten betreffend die Gesamtzahlen der bestätigten Fälle, Todesfälle sowie genesener Fälle vor.

Die Zahl der aktiven Fälle sinkt auf 64.794. In den vergangenen 24 Stunden wurden 278.100 PCR-Tests durchgeführt, daraus resultiert eine Positivrate von 1,50 Prozent.

Zudem kommen 54 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden. Damit hat die Pandemie bisher 13.218 Todesopfer in Österreich gefordert.

Aktuell werden 573 Intensivpatienten behandelt. Das sind um 10 mehr. Insgesamt lagen am Montag österreichweit 2.451 Covid-19-Infizierte in Spitälern, um 19 mehr.