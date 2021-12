Unscharfe Verordnung: Kinder dürfen selbst mit PCR-Test nicht auf die Piste

Die Liftbetriebe dürfen außer dem „Ninja Pass“ keine PCR-Tests berücksichtigen. Diese Woche wurden bereits Familien an der Liftkasse wieder heimgeschickt, obwohl sie, eigens fürs Skifahren gemachte und negative PCR-Tests für ihre Kinder vorlegen konnten. „Wir wissen um die Problematik Bescheid, aber es fehlt nach wie vor eine bundesweite Regelung des Ministeriums. Wir dürfen die PCR-Tests nicht akzeptieren“, heißt es beispielsweise bei den Bergbahnen des Landes Niederösterreich.

Im Rahmen einer Pressekonferenz am Freitag wurde betont, dass dieses Problem unbedingt bis zu Beginn der Weihnachtsferien gelöst sein muss. Sonst drohe in den Ferien ein Chaos in den Skigebieten. Der Drang nach Bewegung und Sport sei nach dem Lockdown besonders groß, die gute Schneelage animiere auch zum Wintersport, heißt es dazu aus der Landeshauptstadt.