2-G-Generalprobe im „gfiarigen“ Schnee: Es läuft noch nicht rund

Öffnungswelle am Feiertag

Der Semmering war am Wochenende das nächstgelege Skigebiet zu Wien, das seine Drehkreuze schon geöffnet hatte. „Wir hatten pro Tag etwa 500 Eintritte. Das ist angesichts der Corona-Umstände ganz gut“, sagt der Geschäftsführer der Bergbahnen am Hirschenkogel, Nazar Nydza. Am Mittwoch öffnen weitere Pisten und die Rodelbahn. Der Feiertag ist auch der Startschuss in zahlreichen anderen Skigebieten, beispielsweise am oststeirischen Stuhleck, am Loser in Altaussee, der Turracher Höhe oder auf der Tauplitz. Dort, wo die Lifte noch nicht geöffnet haben, zieht es Skitouren- und Pistengeher bereits in Scharen auf die Berge.