Eine Woche vor Impfpflicht noch 17 Prozent ungeimpft + Lockerungen im Februar

In Niederösterreich sind heute nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) 5.552 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Das war der bisher dritthöchste Wert seit Beginn der Pandemie. 208 Covid-Patientinnen und Patienten wurden in Kliniken im Bundesland behandelt, um sieben mehr als am Tag zuvor. Gleichzeitig wurden laut den Behörden zwei Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet.

182 an Covid Erkrankte befanden sich in den Spitälern auf Normalstationen. Insgesamt 26 wurden intensivmedizinisch betreut.

Um 25 auf nunmehr 103 Fälle gewachsen ist der Cluster in einer im Bezirk Scheibbs ansässigen Produktionsfirma. In einem derartigen Unternehmen im Bezirk Gmünd ist laut dem Büro der Gesundheitslandesrätin am Samstag ein neuer Hotspot mit 24 positiv Getesteten aufgetaucht. In den übrigen Clustern im Bundesland waren die Fallzahlen indes rückläufig.