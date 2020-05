Sommerhitze wird Pandemie nicht bremsen; Schonfrist für die AUA

Im Landesklinikum Lilienfeld ist nach Angaben der NÖ Landeskliniken-Holding am Dienstag eine 73-Jährige in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Die Frau habe auch an einer Grunderkrankung gelitten, teilte Sprecher Bernhard Jany mit.

Bereits am Montag war im Universitätsklinikum St. Pölten ein 70 Jahre alter Mann gestorben. Er litt Jany zufolge ebenfalls an einer Grunderkrankung. In niederösterreichischen Spitälern sind bisher 95 Patienten mit oder an einer Covid-19-Erkrankung ums Leben gekommen.