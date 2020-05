Corona-Fall in Währing: Schüler standen vor verschlossenen Türen

Pünktlich am Montagmorgen wollten eigentlich 200 Schüler ihren ersten Schultag seit einigen Wochen in einer Volksschule in Wien-Währing verbringen. Allerdings standen die Kinder vor geschlossenen Türen. Der Grund dafür liegt an einer Corona-Infektion einer Lehrerin wie oe24.at berichtet.

Die Lehrerin soll sich am Samstag krank gemeldet haben, doch die Schule habe erst am Montag reagiert. Zu spät, denn die Schüler standen bereits vor dem Schulgebäude.

Auch die PR-Beraterin Christina Aumayr hat über Twitter bereits ihrem Unmut kundgetan.