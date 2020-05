Wie an Wiener Schulen ab nächster Woche unterrichtet wird

In genau einer Woche geht es wieder los. Bevor am 18. Mai 150.000 Wiener Schüler in Volksschule, Neuer Mittelschule (NMS) und AHS-Unterstufe in ihre Klassen bzw. in Turnsäle oder andere Behelfsräumlichkeiten zurückkehren (AHS-Oberstufe und BHS folgen am 3. Juni), standen die einzelnen Schulen vor der Qual der Wahl: Jeder Standort durfte selbst entscheiden, wie gewährleistet wird, dass sich nicht zu viele Schüler gleichzeitig im Gebäude aufhalten. Von Bildungsministerium gab es dazu ursprünglich keine Vorgabe – was die Sache nicht einfacher machte.

In Wien wählte die Mehrheit der Schulen „Variante 2“ – also den täglich wechselnden Schulbesuch von Schülergruppe A und Schülergruppe B. Insgesamt bevorzugen 48 Prozent der Schulen diese Option. Bei den Volksschulen sind es 54 Prozent, bei den NMS 62 Prozent und bei den AHS 23 Prozent.

"Kein Mehrwert"

45 Prozent der Schulen entschieden sich für „Variante 1“. Diese bedeutet, dass Schülergruppe A die Schule montags bis mittwochs besucht und Schülergruppe B donnerstags und freitags (in der Folgewoche umgekehrt). Auffallend ist, dass 73 Prozent der AHS, die ja zu den Bundesschulen zählen, das zuletzt vom Bildungsministerium bevorzugte Modell wählten. (Bei Volksschulen waren es 39 und bei NMS 33 Prozent.)

In nur 7 Prozent der Schulen werden die Schüler nach „Variante 3“ wöchentlich abwechselnd unterrichtet.