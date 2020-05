Wiener FPÖ bringt Misstrauensantrag gegen Stadtrat Hacker ein

Die FPÖ nutzt die Gelegenheit, um den Anstieg bei den Corona-Zahlen mit den Asylwerbern in der Stadt in Verbindung zu bringen: Die Stadtregierung, sagt Nepp, habe einen Zusammenhang zwischen den neuen Infektionen und der Asylwerberunterkunft in Erdberg vertuscht. „Auch die Tumulte und Ausbrüche von Asylanten sowie Anrainerbeschwerden wurden mit allen Mitteln unter den Teppich gekehrt."

Wien sei "nach Ischgl der neue Corona-Hotspot", sagt Nepp. Rot und Schwarz hätten sich das Virus "in großkoalitionärer Manier" aufgeteilt.

Masken als "Regierungs-Burka"

Kritik übt die FPÖ auch an der Bundesregierung: Die ÖVP liefere sich nun ein Scheingefecht mit der SPÖ, sei aber ihrer Verantwortung selbst nicht nachgekommen. Innenminister Karl Nehammber hätte das Asylrecht für die Zeit der Corona-Krise aussetzen müssen, kritisiert der FPÖ-Chef.