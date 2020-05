Wiener Corona-Cluster: Tonfall zwischen Bund und Stadt wird rauer

172 Mitarbeiter der Bezirksgesundheitsämter und des Büros für Sofortmaßnahmen, Schulärzte und Medizinstudenten verfolgen in der Stadt derzeit die Spur des Virus. Sie haben viel zu tun, erst am Montag wurden sieben Asylwerber in einer Unterkunft in Mariahilf positiv auf Covid-19 getestet. Am Sonntag gab es einen Coronafall in einer Obdachlosenunterkunft in Hietzing.

Zudem wurde am Wochenende das Cluster rund um die Posterverteilerzentren Inzersdorf, Hagenbrunn in NÖ, ein Wiener Logistikzentrum und das Asylheim in Erdberg bekannt. In absoluten Zahlen liegen die Neuinfektionen (374 waren es in den vergangenen zwei Wochen) tatsächlich weit über jenen der anderen Bundesländer. Mit Stand Montagfrüh gab es in Wien 2.914 bestätigte Fälle.

Ein Viertel aller Tests

Doch laut der Stadt Wien liege das daran, dass mehr getestet und dadurch mehr gefunden werde. Wien belegt das erstmals mit Zahlen.

So wurden zwischen 1. und 18. Mai 101.794 Coronatests durchgeführt. Rund 25 Prozent davon entfallen auf die Bundeshauptstadt. Der Anteil der Wiener an der Gesamtbevölkerung liegt aber nur bei 21,5 Prozent.

Zum Vergleich: Auf den Musterschüler Kärnten entfallen 3,8 Prozent der Tests, der Anteil der Kärntner an den Österreichern beträgt 6,3 Prozent. Die Testquote ist also niedriger. Und auch in Niederöstererich, das Bundesland, in dem nach Wien am meisten getestet wird, kommt "nur" auf eine Testquote von 17,3 Prozent - bei 18,9 Prozent Bevölkerungsanteil.