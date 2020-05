Massenquarantäne in der Messe Wien: Ärzte orten Missstände

Wie der KURIER in seiner Montagsausgabe berichtete, wurden die 300 Asylwerber am 1. Mai in die Messe Wien übersiedelt, nachdem in ihrer bisherigen Unterkunft in Erdberg 26 Personen positiv auf Covid-19 getestet worden waren.

Während die nachweislich Infizierten in Halle A behandelt werden, wurden die restlichen Personen in Halle C unter Quarantäne gestellt. Die medizinische Versorgung dürfte dort aber alles andere als reibungslos funktionieren, wie Ärzte nun berichten.

So sei etwa „davon auszugehen“, dass sich unter den Personen in Quarantäne weitere Infizierte befänden, meint ein diensthabender Mediziner. Die bereits im Asylwerberheim durchgeführten PCR-Tests würden nicht ausreichen, um dies auszuschließen. Dementsprechend vorsichtig agiere das medizinische Personal in Halle C: „Wir gehen nur mit vollen ,Raumanzügen’ rein“, schildert der Arzt. Die 300 Personen in Quarantäne würden sich dagegen frei bewegen; gingen miteinander rauchen und hätten nur zum Teil Schutzmasken auf.

"Ärzte müssen improvisieren"

Zudem wisse man zu wenig über die Anwesenden – bis Montagfrüh seien keine Fiebermessungen durchgeführt worden und es gebe auch keine Akten über etwaige Vorerkrankungen. Darum seien die Ärzte „gezwungen, permanent zu improvisieren“.