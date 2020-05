Kritik an Massenquarantäne für 300 Asylwerber in der Messe Wien

Aber nicht nur an der Verpflegung der Asylwerber wird Kritik laut. Die Betroffenen seien zudem massiv verunsichert, weil sie von der Stadt unzureichend über die Massenunterbringung in der Messe informiert worden seien, berichten Doro Blancke von „Fairness Asyl“ und Rihan unisono.

Zwar wurden die Covid-Infizierten in einer anderen Halle untergebracht als der Rest. Dass die übrigen fast 300 Kontaktpersonen nun aber zwei Wochen gemeinsam in Quarantäne bleiben sollen, empfinden nicht nur sie selbst als massives Gesundheitsrisiko. Zumal zu Beginn noch dazu zu wenig Schutzmasken vorrätig gewesen sein sollen. „Wir Helfer gehen nur in voller Schutzausrüstung in die Halle“, sagt Zivildiener Rihan.

Polizeieinsatz

Aufgrund der Verunsicherung (und weil manche Asylwerber bei der Abholung in Erdberg dachten, sie würden jetzt abgeschoben) sei es vereinzelt zu Fluchtversuchen gekommen. Am Samstag musste zudem die Polizei anrücken, um die Lage in der Halle zu deeskalieren.