Messe Wien: Corona-Patienten werden im Schichtbetrieb betreut

In den kommenden Tagen wird wohl der erste Covid-19-Patient im neuen Betreuungszentrum in der Messe Wien aufgenommen. In der Halle A stehen seit März vorläufig 800 Betten für Erkrankte zur Verfügung, die nicht spitalspflichtig sind, aber zu Hause nicht versorgt werden können.

Dass die ersten Patienten just in einer Zeit stetig sinkender Infektionsraten in die Messe verlegt werden, hat mit Umstrukturierungen zu tun. Das erklärt Susanne Drapalik, Leiterin der Betreuungseinrichtung: „Bisher waren diese Patienten im früheren Geriatriezentrum Wienerwald untergebracht. Künftig sind die dortigen Plätze rein für Verdachtsfälle vorgesehen.“