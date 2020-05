Schelte des Innenministers für Wien eine "künstliche Aufregung"

17 neue Coronafälle an einem Tag: Eine Zahl, die ein politisches Hickhack auslöst. Innenminister Karl Nehammer ( ÖVP) nahm es sogar zum Anlass, "eine Mahnung an die Stadt Wien auszusprechen".

Die Antwort von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ( SPÖ) folgte am Abend in der ZIB 2. Es handle sich um eine "künstliche Aufregung" der ÖVP, die damit wohl in den Wien-Wahlkampf starten wolle.

Die Steigerung bei den Krankheitsfällen hätte laut Hacker einen einfachen Grund: "Wir testen auch dort, wo keine Symptome aufgetreten sind."

Konkret werden Testungen in Flüchtlingsunterkünften und Obdachlosenheimen gemacht. So wurde auch ein infizierter Bewohner einer Notschlafstelle in Hietzing sowie sieben erkrankte Asylwerber entdeckt.

Tatsächlich gibt es in Wien aktuell die meisten bekannten Neuinfektionen. Rund 1.500 Tests werden durchschnittlich täglich in Wien durchgeführt.