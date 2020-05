In Tirol kann man heuer noch Skifahren

Die heurige Wintersaison fand in Corona ihr jähes Ende. Liftanlagen in allen Bundesländern mussten flugs geschlossen werden. Auf den Hängen herrscht seitdem Stille - zumindest bis Anfang Mai. Denn da nahm das ÖSV-Team am Kaunertaler Gletscher sein Training wieder auf.

Wie es derzeit aussieht, können auch Hobbysportler noch in dieser Saison ein paar Schwünge in den Schnee setzen. Ende Mai wollen die beiden Tiroler Glescherskigebiete - der Hintertuxer und der Kaunertaler Gletscher - wieder in Betrieb gehen.