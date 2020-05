Urlaub in Österreich: Neue Corona-Verhaltensregeln im Hotel

Kann man diesen Sommer überhaupt mit der Seilbahn auf den Berg fahren?

Die meisten Seilbahnen sperren auf, dafür wird schon der Druck aus den Regionen, also seitens der Hotellerie und Gastronomie sorgen. Offen ist derweil noch, welche Abstandsregeln in der Gondel gelten werden. Für Erik Wolf, Geschäftsführer des Fachverbands Seilbahnwirtschaft in der WKO, ist die Sache klar: „Seilbahnen gehören zum öffentlichen Verkehr und haben eine Beförderungspflicht.“ Sie seien wie öffentliche Verkehrsmittel zu behandeln. „Es gibt in den Öffis keine Kapazitätsbeschränkungen, also gibt es auch keinen Grund, sie bei uns einzuführen. Das wäre für uns eine unzulässige Einschränkung“, argumentiert Wolf. Eine Gondelfahrt dauere im Durchschnitt weniger als zehn Minuten, sie sei also nach heutigem Stand zu kurz, um eine Infektionsgefahr darzustellen, so der Seibahnvertreter. Dazu komme, dass man in den Gondeln die Fenster öffnen kann, also auch für Belüftung sorgen kann.

Ist die Sommersaison mit der Öffnung am 29. Mai gerettet?

Das wird regional sehr unterschiedlich sein. „Die Stadthotellerie ist das Sorgenkind“, sagt Köstinger. Mangels Flugverbindungen, Kongressen und Großveranstaltungen werden viele Touristen ausbleiben.