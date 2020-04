"Zahl der Fälle wird wieder steigen"; FPÖ: 1.000 Euro für jeden Österreicher

Das slowenische Renault-Werk Revoz hat seinen Betrieb nach der Corona-Zwangspause heute wieder aufgenommen. Die Produktion beim größten slowenischen Exporteur, die seit dem 17. März stillstand, wird stufenweise hochgefahren, ab nächste Woche soll die Arbeit in zwei Schichten anlaufen, berichtete die Nachrichtenagentur STA.

Das Werk in Novo Mesto hat rund 3.400 Mitarbeiter. Probleme bei der Wiederaufnahme der Produktion bereiten dem Unternehmen der landesweit gestoppte öffentliche Verkehr, den viele Beschäftigten üblicherweise nützen. Außerdem müssten wegen der geltenden Grenzmaßnahmen kroatische und bosnische Mitarbeiter in Slowenien in Quarantäne. Vor der Zwangspause lief die Produktion in Revoz, wo die Modelle Clio, Twingo und Smart Forfour EQ gebaut werden, laut Medien in zweieinhalb Schichten, nachdem die Nachschicht schon Anfang März wegen eines Einbruchs bei den Aufträgen verkürzt worden war.