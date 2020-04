Almwirte in der Krise: Über allen Hütten ist Ruh’

Bergsteiger und Wanderer müssen derzeit noch auf ihre stärkende Verpflegung auf einer von Österreichs 620 Almhütten verzichten, denn diese dürfen wegen Corona noch nicht öffnen. Viele Hüttenwirte warten aber nur mehr auf das Okay der Bundesregierung, denn – auch wenn ihre Saison vielfach erst beginnt – haben sie durch wegfallende Nächtigungen und Vermietungen bereits Umsatzeinbußen hinzunehmen. Die Hüttenbetreiber hoffen nun, dass sie ab 15. Mai – wenn Gastronomie und Hotellerie nach und nach aufsperren – auch wieder die Wanderer bewirten dürfen.

Was sich auf den Almen bei all der Ruhe so tut? Der KURIER hat sich umgehört.