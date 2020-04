Coronavirus: Deutsche Regierung für Inlandsurlaub

Balkonien statt Balearen - ganz so schlimm muss es für die Deutschen im Sommer wohl doch nicht kommen. Der Tourismusbeauftragte der deutschen Bundesregierung, Thomas Bareiß, macht trotz Corona Hoffnung auf Sommerurlaub im gemieteten Ferienhaus etwa an der deutschen Küste. Reisen ins Ausland dürften schwieriger werden, auch wenn die EU-Staaten hoffen, den Tourismus wieder in Schwung zu bringen.

Gemeinsame Strategie

"Wir brauchen jetzt eine Strategie für einen gemeinsamen Neustart des Tourismussektors in der EU", betonte Bareiß am Montag nach einer Videokonferenz mit seinen EU-Kollegen. Noch gebe es "keine klare Empfehlung, wo die Reise hingeht dieses Jahr".