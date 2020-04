Corona-Krise: Österreicher trinken weniger und rauchen mehr

Zwar haben die Gastgärten geschlossen und die Freunde sollte man nicht treffen, dennoch warnen die Suchtexperten vor steigendem Alkoholkonsum in der Krise. Auch im Internet kursieren viele humoristische Bilder, wie sich das Homeoffice mit der Flasche Wein am Schreibtisch leichter ertragen lässt.

Ganz so scheint es aber in der Realität nicht zu sein, wie jetzt eine Umfrage der Universität Wien zeigt: Im Durchschnitt hat sich der Alkoholkonsum der 946 befragten Österreicher nicht verändert. 20 Prozent geben an, sogar viel weniger zu trinken, 15 Prozent trinken jetzt mehr.