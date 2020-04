Lufthansa-Tochter in Nöten: AUA braucht Kredite plus Kapital

Die Regierung besteht auch auf Wachstumsgarantien für den Flughafen Wien als Drehkreuz innerhalb des Konzerns. Angesichts der Höhe der Zuschüsse müsse nicht nur eine Beteiligung an der Lufthansa gesichert sein, sondern „auch eine Beteiligung des Standortes Österreich am Wachstum aller anderen Hubs“, heißt es.

Damit ist der Ausbau der (profitablen) Langstrecke gemeint sowie eine bessere Einbeziehung der AUA in die Star Alliance, die von der Lufthansa angeführte weltweit größte Airline-Allianz.

Konzernchef Spohr gegen Staatseinfluss

Lufthansa-Konzernchef Carsten Spohr wehrt sich noch vehement gegen staatliche Beteiligungen. Wenn Deutschland zu großen Einfluss nehmen wollte, könnten das Österreich, die Schweiz, Belgien, Bayern oder Hessen (mit den Hubs München und Frankfurt) auch fordern, sagte er der Wochenzeitung Die Zeit.

In Deutschland geht es um neun Milliarden Euro Staatshilfe. Sechs Milliarden davon als Liquidität, der Rest als Eigenkapital. In der Schweiz wird über 1,4 Milliarden Euro an garantierten Krediten für die Tochter Swiss diskutiert.

Die deutsche Bundesregierung ist noch nicht einig. CDU/ CSU wollen eine stille Beteiligung an der Lufthansa, die SPD will ein Aktienpaket mit Sitz im Aufsichtsrat.

EU: Konzern ist deutsches Unternehmen

Die EU-Kommission dürfte jedoch nur eine Beteiligung aller Länder direkt an der Lufthansa genehmigen, meinen Wettbewerbsexperten. Der Konzern werde als ein deutsches Unternehmen gesehen.

In Deutschland und in der Schweiz wird noch verhandelt. Auch in Österreich wird eine Entscheidung dauern. Die AUA hatte den offiziellen Antrag auf Staatshilfe erst am Dienstagabend fertiggestellt.

„Es gibt nur technische Gespräche, aber noch keine Verhandlungen, da es noch keinen Antrag der AUA gibt“, sagte ein Sprecher der Cofag, der Corona-Finanzierungsagentur des Bundes.