Wie Lufthansa und Regierung ums Überleben der AUA pokern

Sollte die Lufthansa die Bedingungen Österreichs nicht akzeptieren – was nicht so unwahrscheinlich ist – oder zu hoch pokern, gäbe es eine Alternative. Eine Insolvenz würde nicht das Ende der AUA bedeuten. Aus Frankfurt hört man übrigens, dass Teile des Lufthansa-Managements schon seit längerem dafür plädieren, die AUA notfalls in die Pleite zu schicken. Um sich der ungeliebten Österreich-Tochter kostengünstig zu entledigen. Zur Erinnerung: Der damalige Lufthansa-Chef Wolfgang Mayrhuber, ein gebürtiger Oberösterreicher, musste die Übernahme der AUA gegen heftige konzerninterne Kritik durchboxen.

Tritt das Worst-Case-Szenario tatsächlich ein, wäre die AUA freilich kein Problem der Lufthansa mehr, abgesehen vom enormen Imageschaden für Europas größten Luftfahrtkonzern, sondern der österreichischen Regierung. Angesichts der desaströsen Prognosen für die weltweite Luftfahrt ist eine Reverstaatlichung kein Thema. Nicht für die ÖVP und für die Grünen vermutlich auch nicht.

Vielmehr könnte die Regierung mit einem Deal locken. Wer die AUA aus der Konkursmasse heraus kauft und den Standort Wien aufrecht erhält, bekommt nicht nur garantierte Kredite und/oder Zuschüsse, sondern auch andere Erleichterungen wie etwa Flugrechte.