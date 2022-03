Am Wochenende öffnen die Discos nach langer Zeit wieder

Passend zum Ende des Großteils der Corona-Maßnahmen nehmen am Samstag, 5. März, fast alle Busse und Bahnen in Vorarlberg den regulären Fahrplan wieder auf und sind damit auch nachts wieder unterwegs. Weiter verpflichtend ist das Tragen einer FFP2-Maske in den öffentlichen Verkehrsmitteln, teilte das Land am Mittwoch in einer Aussendung mit. Die S-Bahn und einige Buslinien verkehren bereits seit 20. Februar an den Wochenenden auch nachts wieder regulär. Die meisten anderen Buslinien und Anrufsammeltaxis ziehen am kommenden Wochenende nach, auch bei der Montafonerbahn wird der teilweise bereits wieder aufgenommene Nachtverkehr auf Normalbetrieb umgestellt. Im Bregenzerwald fahren die Nachtbuslinien N8 und N9 ab dem Wochenende 11./12. März wieder. Die aktuellen Änderungen sind jeweils in der Fahrplanauskunft auf www.vmobil.at oder in der Fahrplan-App cleVVVer mobil abrufbar.